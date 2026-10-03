Сили ППО знешкодили 131 із 157 російських ударних БпЛА

Окупанти запустили по Україні 157 ударних дронів, 45 з яких реактивні.

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Уночі 3 жовтня Росія атакувала Україну 157 ударними безпілотниками, 45 з яких реактивні. Сили протиповітряної оборони ЗСУ знешкодили 131 ворожий дрон.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 03 жовтня (з 18:00 02 жовтня) противник атакував 157 ударними БпЛА типу Shahed (45 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, силами ППО збито або подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрон інших типів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

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Уранці 3 жовтня ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Наслідки атаки уточнюються.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – наголошують у Повітряних силах.