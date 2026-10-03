Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 49 постраждали.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові загинули жінки 66 та 80 років. Ще 42 людини постраждали, серед них троє дітей.
У селищі Шевченкове поранено 74-річного чоловіка, ще дві жінки віком 69 та 72 роки зазнали гострої реакції на стрес.
У полі біля села Сковородинівка Золочівської громади загинув 50-річний чоловік. На дорозі між селами Довжик і Миронівка Золочівської громади загинув 66-річний чоловік.
Біля Руської Лозової Дергачівської громади поранено 44-річного чоловіка. Ще троє людей — 42-річна жінка, 17-річна дівчина та 15-річний хлопець — зазнали гострої реакції на стрес. У самій Руській Лозовій загинув 75-річний чоловік.
Російські війська атакували Слобідський, Немишлянський та Київський райони Харкова КАБами й безпілотниками.
За добу ворог застосував 6 КАБів, один БпЛА типу "Ланцет", два БпЛА типу "Молнія", 17 FPV-дронів та 100 безпілотників, тип яких встановлюється.
У Харкові пошкоджено 23 приватні будинки, навчальний заклад, офісні будівлі, сім автомобілів та електромережі.
У Богодухівському районі пошкоджено медичний заклад, сім приватних будинків, два автомобілі в Золочеві, автомобіль у Довжику, трактор у Сковородинівці та приватний будинок у Калиновому.
У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, чотири приватні будинки та електромережі у Шевченковому, а також приватний будинок у Петропіллі.
В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль у Барвінковому.
У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Польовій, 13 приватних будинків у Слатиному, автомобіль у Руській Лозовій та два автомобілі у Дергачах.
У Чугуївському районі пошкоджено комбайн у Котівці.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину.