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На Харківщині за добу внаслідок російських ударів загинули п’ятеро людей, 49 постраждали

Війська РФ атакували Харків та 13 населених пунктів області із застосуванням КАБів і безпілотників.

На Харківщині за добу внаслідок російських ударів загинули п’ятеро людей, 49 постраждали
наслідки атаки РФ по Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 49 постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули жінки 66 та 80 років. Ще 42 людини постраждали, серед них троє дітей.

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У селищі Шевченкове поранено 74-річного чоловіка, ще дві жінки віком 69 та 72 роки зазнали гострої реакції на стрес.

У полі біля села Сковородинівка Золочівської громади загинув 50-річний чоловік. На дорозі між селами Довжик і Миронівка Золочівської громади загинув 66-річний чоловік.

Біля Руської Лозової Дергачівської громади поранено 44-річного чоловіка. Ще троє людей — 42-річна жінка, 17-річна дівчина та 15-річний хлопець — зазнали гострої реакції на стрес. У самій Руській Лозовій загинув 75-річний чоловік.

Російські війська атакували Слобідський, Немишлянський та Київський райони Харкова КАБами й безпілотниками.

За добу ворог застосував 6 КАБів, один БпЛА типу "Ланцет", два БпЛА типу "Молнія", 17 FPV-дронів та 100 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено 23 приватні будинки, навчальний заклад, офісні будівлі, сім автомобілів та електромережі.

У Богодухівському районі пошкоджено медичний заклад, сім приватних будинків, два автомобілі в Золочеві, автомобіль у Довжику, трактор у Сковородинівці та приватний будинок у Калиновому.

У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, чотири приватні будинки та електромережі у Шевченковому, а також приватний будинок у Петропіллі.

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В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль у Барвінковому.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Польовій, 13 приватних будинків у Слатиному, автомобіль у Руській Лозовій та два автомобілі у Дергачах.

У Чугуївському районі пошкоджено комбайн у Котівці.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину.

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