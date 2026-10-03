Війська РФ атакували Харків та 13 населених пунктів області із застосуванням КАБів і безпілотників.

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 49 постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули жінки 66 та 80 років. Ще 42 людини постраждали, серед них троє дітей.

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У селищі Шевченкове поранено 74-річного чоловіка, ще дві жінки віком 69 та 72 роки зазнали гострої реакції на стрес.

У полі біля села Сковородинівка Золочівської громади загинув 50-річний чоловік. На дорозі між селами Довжик і Миронівка Золочівської громади загинув 66-річний чоловік.

Біля Руської Лозової Дергачівської громади поранено 44-річного чоловіка. Ще троє людей — 42-річна жінка, 17-річна дівчина та 15-річний хлопець — зазнали гострої реакції на стрес. У самій Руській Лозовій загинув 75-річний чоловік.

Російські війська атакували Слобідський, Немишлянський та Київський райони Харкова КАБами й безпілотниками.

За добу ворог застосував 6 КАБів, один БпЛА типу "Ланцет", два БпЛА типу "Молнія", 17 FPV-дронів та 100 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено 23 приватні будинки, навчальний заклад, офісні будівлі, сім автомобілів та електромережі.

У Богодухівському районі пошкоджено медичний заклад, сім приватних будинків, два автомобілі в Золочеві, автомобіль у Довжику, трактор у Сковородинівці та приватний будинок у Калиновому.

У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, чотири приватні будинки та електромережі у Шевченковому, а також приватний будинок у Петропіллі.

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В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль у Барвінковому.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Польовій, 13 приватних будинків у Слатиному, автомобіль у Руській Лозовій та два автомобілі у Дергачах.

У Чугуївському районі пошкоджено комбайн у Котівці.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину.