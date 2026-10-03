КНДР знову запустила балістику у бік Японського моря

Ракета пролетіла понад 700 км і впала у воду.

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Північна Корея вранці 3 жовтня запустила в бік Японського моря балістичну ракету. Вона пролетіла понад 700 км і впала у воду.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) збройних сил Південної Кореї.

Військові зафіксували запуск близько 6:30 за місцевим часом із району міста Вонсан на узбережжі Японського моря.

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Розвідки Південної Кореї та США відстежували запуск із ранньої стадії та протягом усього польоту ракети. Наразі військові фахівці двох країн аналізують отримані дані, щоб встановити тип і характеристики ракети.

У Сеулі припускають, що це могла бути балістична ракета середньої дальності (MRBM) із дальністю польоту від 1000 до 3000 км або балістична ракета підвищеної середньої дальності (IRBM) із дальністю від 3000 до 5500 км.

У JCS заявили, що військові Південної Кореї стежать за різними переміщеннями КНДР у межах спільної оборонної позиції із США та підтримують готовність реагувати на будь-які провокації Пхеньяна.

У Сеулі вважають, що запуск може бути пов’язаний із загостренням міжкорейської напруженості після вибуху міни 21 вересня у демілітаризованій зоні. Тоді троє південнокорейських військових отримали поранення, двоє з них – серйозні.

Південна Корея після розслідування звинуватила КНДР у вибуху міни та назвала його порушенням угоди про перемир’я. Пхеньян заперечив причетність до інциденту та звинуватив Сеул у фабрикуванні висновків.