США призупинили консульські послуги в Бразилії через проблеми безпеки

Через попередження Сполучених Штатів, Австралія також закриває консульство в країні.

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2 жовтня США призупинили консульські послуги у своєму посольстві та консульствах у Бразилії через невстановлені проблеми безпеки, за кілька днів до президентських виборів у країні.

Про це пише Reuters.

Австралія також закрила своє посольство в Бразилії, після попередження США.

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«Ми тісно співпрацюємо з нашими бразильськими колегами для вирішення проблем безпеки», – йдеться у електронному листі речника Держдепу.

Поки невідомо, коли відновиться консульська робота.

«Громадяни США, які потребують екстреної допомоги в цей час, не повинні звертатися до посольства, консульств чи інших дипломатичних установ США», - йдеться в повідомленні Держдепу.

Президент Робітничої партії Бразилії назвав закриття "безпрецедентними" та заявив, що це один із способів Трампа вплинути на громадську думку в Бразилії».

За даними видання, представники бразильської розвідки проінформували французьку та німецьку делегації в Бразиліа про втручання США та Росії перед виборами в Бразилії.