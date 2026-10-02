США призупинили консульські послуги в Бразилії через проблеми безпеки

2 жовтня США призупинили консульські послуги у своєму посольстві та консульствах у Бразилії через невстановлені проблеми безпеки, за кілька днів до президентських виборів у країні.
Про це пише Reuters.
Австралія також закрила своє посольство в Бразилії, після попередження США.
«Ми тісно співпрацюємо з нашими бразильськими колегами для вирішення проблем безпеки», – йдеться у електронному листі речника Держдепу.
Поки невідомо, коли відновиться консульська робота.
«Громадяни США, які потребують екстреної допомоги в цей час, не повинні звертатися до посольства, консульств чи інших дипломатичних установ США», - йдеться в повідомленні Держдепу.
Президент Робітничої партії Бразилії назвав закриття "безпрецедентними" та заявив, що це один із способів Трампа вплинути на громадську думку в Бразилії».
За даними видання, представники бразильської розвідки проінформували французьку та німецьку делегації в Бразиліа про втручання США та Росії перед виборами в Бразилії.
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