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G7 збереже санкції проти Росії попри заходи для зниження цін на пальне

«Велика сімка» запевнила, що занепокоєння громадян щодо вартості енергоресурсів залишається для країн пріоритетом.

G7 збереже санкції проти Росії попри заходи для зниження цін на пальне
G7
Фото: НАЗК

Країни G7 заявили, що їхні заходи для боротьби з високими цінами на пальне не означають послаблення санкційного режиму проти Росії. 

Про це йдеться у спільній заяві «Великої сімки», передає «Інтерфакс-Україна».

У документі підтвердили намір зберегти обмеження проти РФ, а також нагадали про вивільнення зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти і дизельного палива.

Країни G7 підкреслили, що занепокоєння громадян щодо вартості енергоресурсів залишається для них пріоритетом. Вони продовжать уважно стежити за ситуацією і за потреби корегуватимуть свої дії.

  • Через різке зростання вартості пального ЄС вирішив повернутися до питання щодо вивільнення нафтових запасів.
  • Днями США заявили, що випустили на ринок решту стратегічних запасів, про які оголосили в березні. 
  • Наразі країни ЄС міркують над тим, як підготуватися до зими з високими цінами на енергоносії. Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен закликав держави-члени запропонувати заходи зі скорочення попиту, продовжувати заповнювати газові сховища, щоб їхня заповненість становила щонайменше 80%, а також застосовувати цільові та тимчасові заходи для боротьби з високими цінами.
  • На тлі цих процесів Росія неодноразово намагалася через різні канали домогтися послаблення санкцій взамін на дешеву нафту.
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