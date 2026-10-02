G7 збереже санкції проти Росії попри заходи для зниження цін на пальне

«Велика сімка» запевнила, що занепокоєння громадян щодо вартості енергоресурсів залишається для країн пріоритетом.

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Країни G7 заявили, що їхні заходи для боротьби з високими цінами на пальне не означають послаблення санкційного режиму проти Росії.

Про це йдеться у спільній заяві «Великої сімки», передає «Інтерфакс-Україна».

У документі підтвердили намір зберегти обмеження проти РФ, а також нагадали про вивільнення зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти і дизельного палива.

Країни G7 підкреслили, що занепокоєння громадян щодо вартості енергоресурсів залишається для них пріоритетом. Вони продовжать уважно стежити за ситуацією і за потреби корегуватимуть свої дії.