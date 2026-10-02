G7 збереже санкції проти Росії попри заходи для зниження цін на пальне

Країни G7 заявили, що їхні заходи для боротьби з високими цінами на пальне не означають послаблення санкційного режиму проти Росії.
Про це йдеться у спільній заяві «Великої сімки», передає «Інтерфакс-Україна».
У документі підтвердили намір зберегти обмеження проти РФ, а також нагадали про вивільнення зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти і дизельного палива.
Країни G7 підкреслили, що занепокоєння громадян щодо вартості енергоресурсів залишається для них пріоритетом. Вони продовжать уважно стежити за ситуацією і за потреби корегуватимуть свої дії.
- Через різке зростання вартості пального ЄС вирішив повернутися до питання щодо вивільнення нафтових запасів.
- Днями США заявили, що випустили на ринок решту стратегічних запасів, про які оголосили в березні.
- Наразі країни ЄС міркують над тим, як підготуватися до зими з високими цінами на енергоносії. Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен закликав держави-члени запропонувати заходи зі скорочення попиту, продовжувати заповнювати газові сховища, щоб їхня заповненість становила щонайменше 80%, а також застосовувати цільові та тимчасові заходи для боротьби з високими цінами.
- На тлі цих процесів Росія неодноразово намагалася через різні канали домогтися послаблення санкцій взамін на дешеву нафту.