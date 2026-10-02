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ЄС виділить додаткові 130 млн євро на дрони для захисту кордонів

Таким чином дофінансують безпековий план, який спершу передбачав 250 млн євро.

ЄС виділить додаткові 130 млн євро на дрони для захисту кордонів
дрони
Фото: Зоряна Стельмах

Єврокомісія виділить 130 млн євро на розвиток дронових технологій у межах посилення охорони кордонів та протидії гібридним загрозам. 

Про нове фінансування оголосили під час зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі, передає Euronews.

Єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер зазначив, що нові технології і дрони важливі не лише для захисту кордонів, а й для безпеки критичної інфраструктури. 

На початку року Єврокомісія оприлюднила план дій із безпеки, пов’язаної з дронами, з бюджетом 250 млн євро, який покриває до 90% витрат країн на закупівлю безпілотників та систем протидії їм. Через високий попит та якість заявок ініціативу вирішили дофінансувати.

Загалом ЄС спрямував уже понад 500 млн євро у технології спостереження за кордоном, включно з окремими 170 млн євро для агентства Frontex і національних органів. Окрім цього, у Брюсселі планують посилити роль Frontex у кризових ситуаціях, а лідери ЄС обговорять підходи до міграції й управління кордонами на саміті Європейської ради 15-16 жовтня. 

  • Минулого місяця Литва, Латвія та Естонія спільно звернулися до Європейської комісії з проханням надати додаткову фінансову підтримку ЄС для розвитку можливостей боротьби з безпілотниками.
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