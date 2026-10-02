ЄС виділить додаткові 130 млн євро на дрони для захисту кордонів

Єврокомісія виділить 130 млн євро на розвиток дронових технологій у межах посилення охорони кордонів та протидії гібридним загрозам.

Про нове фінансування оголосили під час зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі, передає Euronews.

Єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер зазначив, що нові технології і дрони важливі не лише для захисту кордонів, а й для безпеки критичної інфраструктури.

На початку року Єврокомісія оприлюднила план дій із безпеки, пов’язаної з дронами, з бюджетом 250 млн євро, який покриває до 90% витрат країн на закупівлю безпілотників та систем протидії їм. Через високий попит та якість заявок ініціативу вирішили дофінансувати.

Загалом ЄС спрямував уже понад 500 млн євро у технології спостереження за кордоном, включно з окремими 170 млн євро для агентства Frontex і національних органів. Окрім цього, у Брюсселі планують посилити роль Frontex у кризових ситуаціях, а лідери ЄС обговорять підходи до міграції й управління кордонами на саміті Європейської ради 15-16 жовтня.