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Велика Британія офіційно запропонувала «ядерну парасольку» 9 державам

Рішення не передбачає розміщення ядерної зброї безпосередньо на території цих держав. 

Велика Британія офіційно запропонувала «ядерну парасольку» 9 державам
прапор Британії
Фото: armyinform.com.ua

Британія офіційно запропонувала «ядерну парасольку» Естонії і ще восьми північноєвропейським країнам у межах Об’єднаних експедиційних сил. 

Про це повідомив командувач британського флоту адмірал Ґвін Дженкінс, пише ERR.

Водночас це рішення не передбачає розміщення ядерної зброї безпосередньо на території Естонії. 

До складу Об’єднаних експедиційних сил під керівництвом Великої Британії, окрім Естонії, входять Нідерланди, Ісландія, Литва, Латвія, Норвегія, Швеція, Фінляндія і Данія.

Колишній міністр оборони Ханно Певкур пояснив, що союзники по НАТО ухвалюють рішення у сфері ядерного стримування спільно. За його словами, ця пропозиція є насамперед важливим політичним сигналом для потенційного противника.

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