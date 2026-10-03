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Трамп погрожує подвоїти митні тарифи для Південної Кореї, якщо Сеул не вкладеться у газогін на Алясці

Республіканець не надто ввічливо поводиться із союзником.

Трамп погрожує подвоїти митні тарифи для Південної Кореї, якщо Сеул не вкладеться у газогін на Алясці
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що збільшить удвічі митні тарифи для Республіки Корея, якщо держава не профінансує будівництво газогону на Алясці.

Як пише The Guardian, раніше господар Білого дому вже встиг анонсувати інвестиції Сеула у проєкт, вартість якого складає 54 мільярди доларів. Натомість корейська сторона скоригувала цю заяву, стверджуючи, що погодилась тільки "розпочати розгляд" цього питання.

Натомість Трамп у відповідь на запитання журналіста, чи він не поліз поперед батька в пекло, сказав, що спокійно ставиться до можливої відмови корейців від інвестицій - але за це стягуватиме з них більше грошей тарифами.

Республіканець вважає, що газогін на Алясці є частиною угоди з Південною Кореєю, яку він підписав минулого року в обмін на зменшення мит. Щоправда з того моменту Верховний суд визнав тарифи Трампа незаконними, що фактично дозволяє Сеулу спокійніше ставитися до потреби фінансових вливань у США.

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