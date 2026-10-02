Американсько-Український фонд відбудови схвалив пакет інвестицій на понад $60 млн

Нові проєкти залучать до $1 млрд додаткового капіталу від сторонніх інвесторів.

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Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови схвалив найбільший пакет інвестицій на нові проєкти понад $60 млн.

Про це пише Міністерство економіки України.

Очікується, що реалізація проєктів допоможе залучити до $1 млрд додаткового капіталу від сторонніх інвесторів.

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Нові проєкти стосуються енергетики, критичних мінералів і технологій подвійного призначення.

"Ми спеціально зробили акцент на таких напрямках як енергетична стійкість, розбудова нових вартісних ланцюгів сектору критичних мінералів та посилення виробничого комплексу технологій подвійного призначення", – зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Єгор Перелигін.

Спільно з українською компанією BGV Group Management Фонд створить платформу для інвестицій у гірничі проєкти. Вона формуватиме портфель проєктів на ранніх етапах розвитку в різних регіонах України.

Першочергово йдеться про визначені родовища рідкісноземельних елементів, урану, берилію та цирконію.

Платформа має сприяти розширенню видобутку стратегічних ресурсів в Україні, створенню робочих місць та залученню українських і американських підприємців, а також міжнародних інвесторів.

URIF інвестує у проєкт розподіленої комбінованої генерації теплової та електричної енергії. Він передбачає будівництво та експлуатацію низки енергетичних хабів на рівні громад.

Після введення в експлуатацію об'єкти забезпечуватимуть тисячі домогосподарств, зокрема там, де через війну ускладнений доступ до критично важливих енергетичних послуг.

Разом із Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) Фонд надасть боргове фінансування проєкту ДТEK зі створення систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт / 400 МВт·год на шести об'єктах в Україні.

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Система вже працює. Її потужності достатньо, щоб упродовж двох годин живити близько 600 тисяч домогосподарств.

Накопичувачі стабілізують роботу мережі, а обладнання зі США дозволяє швидше відновлювати електропостачання після збоїв і забезпечує резервне живлення.

Новий пакет інвестицій схвалили через рік після запуску Фонду. Україна та США внесли по $75 млн до його початкового капіталу у $150 млн.

За цей час URIF перейшов від створення інституційної основи до реалізації перших інвестицій. У березні цього року Фонд здійснив першу інвестицію в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering.

Крім того, DFC підписала угоду про співпрацю для розробки механізму страхування воєнних ризиків з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA).

URIF – спільний американо-український інвестиційний фонд та один із ключових елементів економічного партнерства між США та Україною. Фонд об'єднує американські та українські ресурси, досвід і експертизу для залучення приватного капіталу зі США та інших партнерських країн.