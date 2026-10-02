Це 46% від потенційного необхідного обсягу експорту.

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У вересні Україна експортувала 2,4 млн тонн сільськогосподарської продукції, що становить 46% від потенційного необхідного обсягу експорту.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

Зокрема, 1,4 млн тонн становить експорт зернових (38% від потенційного експорту), 444 тис. тонн – олійні культури (83%), 311 тис. тонн (64%) – олія та 280 тис. тонн (46%) – шроти.

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54% продукції експортовано через дунайські порти, 41%, – залізницею, ще 5%, – автомобільним транспортом.

«Без повноцінного доступу до чорноморських портів ми фактично маємо об'єктивну межу експорту на рівні 45-50%. Саме тому для України критично важливо зберігати та нарощувати альтернативні маршрути і водночас працювати з європейськими партнерами над компенсацією додаткових логістичних витрат», – зазначив Тарас Висоцький.

Через обмежені можливості зберігання врожаю додаткова потреба України в потужностях для зберігання оцінюється приблизно у 11 млн тонн.

Україна вже залучила понад 17,5 млн доларів підтримки від міжнародних партнерів на закупівлю зернових рукавів, які безкоштовно передаватимуть агровиробникам на прифронтових територіях.

Мінагрополітики також погоджує зміни до відповідної урядової постанови, які дозволять спрямувати 25 млн доларів фінансування Світового банку на компенсацію до 80% вартості зернових рукавів, придбаних агровиробниками самостійно.