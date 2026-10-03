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Президент Німеччини втрутився у ситуацію в уряді, щоб запобігти кризі

Зазвичай глава держави не бере участі у політичних процесах.

Президент Німеччини втрутився у ситуацію в уряді, щоб запобігти кризі
Франц-Вальтер Штайнмаєр
Фото: EPA/UPG

У Німеччині розбіжності між коаліційними партіями змусили федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра зателефонувати міністрам та закликати їх до компромісів.

Як пише Spiegel, це відступ від традиційної ролі глави держави, який зазвичай не втручається у політичні процеси. Президент не має права давати вказівки міністрам чи депутатам, але у надзвичайних ситуаціях, що загрожують розвалом коаліції, може використати свій авторитет для пошуку спільного вирішення.

Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца та їхні партнери соціал-демократи мали різні погляди на деякі реформи, зокрема пов'язані з виплатою пенсій та доглядом за людьми похилого віку. 

Сторони зрештою змогли тимчасово домовитися, але цей конфлікт став сигналом того, що Німеччині загрожує розпад більшості, а разом з ним потенційно - дострокові вибори, які за нинішнього політичного ландшафту виграють ультраправі з "Альтернативи для Німеччини". 

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