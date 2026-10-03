Росіяни збили свій гелікоптер Мі-8

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Російський гелікоптер Мі-8 окупанти збили дружнім вогнем з Су-35.

Про це передає "Мілітарний".

Інцидент стався ще 1 жовтня. Зазначається, що свій військово-транспортний літак росіяни розбили у Воронезькій області.

Під час відбиття масованої атаки безпілотників вертоліт уразив російський винищувач Су-35. Екіпаж винищувача помилково ідентифікував вертоліт як ворожий безпілотник і відкрив вогонь на ураження.

Унаслідок атаки всі троє членів екіпажу Мі-8 загинули на місці.Ймовірною причиною інциденту, коли росіяни збили свій гелікоптер Ми-8, є спроба вивести гелікоптери з-під можливого удару дронів і перемістити їх у безпечнішу зону.