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У Європі затримали групу наркоторговців, які перевозили товар авіарейсами

Схема діяла принаймні у трьох країнах.

У Європі затримали групу наркоторговців, які перевозили товар авіарейсами
Офіс Європолу
Фото: ЕРА/UPG

Агенція ЄС зі співпраці у сфері кримінального права Євроюст повідомила про затримання 21 особи за підозрою у створенні мережі наркотрафіку із використанням комерційних літаків.

Зловмисники купували квитки на рейси в останні хвилини, щоб отримати доступ до зони видачі багажу і таким чином обходили системи безпеки. Операція з вистеження та затримання наркоторговців розпочалася тоді, коли в аеропорту Брюсселя знайшли спортивні сумки з 30 кілограмами кокаїну.

Євроюст спільно з Європолом провели слідчі дії, які передбачали одночасний обшук на 27 локаціях у трьох країнах - Бельгії, Франції та Нідерландах. Були вилучені 57 тисяч євро готівкою, криптогаманці, транспортні засоби та вогнепальна зброя.

У двох підозрюваних просто під час затримання виявили 55 кілограмів кокаїну і 30 кілограмів канабісу.  

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