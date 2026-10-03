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У Румунії від початку року зафіксували 84 атаки російських дронів біля кордону

Також зафіксовано 30 випадків порушення повітряного або морського простору БпЛА.

У Румунії від початку року зафіксували 84 атаки російських дронів біля кордону
Ілюстративне фото
Фото: News.ro

Від початку 2026 року в Румунії зафіксували 84 атаки безпілотників по цілях на території України поблизу румунського кордону. Також зафіксували 30 випадків несанкціонованого входження дронів у повітряний або морський простір країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

У відомстві зазначили, що від початку повномасштабної війни зафіксували 49 випадків несанкціонованого входження безпілотників у повітряний або морський простір Румунії. У 81 випадку на території країни виявляли дрони або їхні фрагменти, ще чотири безпілотники були збиті.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксували 151 атаку безпілотників по цілях на українській території поблизу кордону з Румунією, які потребували реагування з боку румунських військових. Для моніторингу повітряної обстановки бойові літаки піднімалися в повітря 101 раз.

Найбільше таких інцидентів припало на 2026 рік. Від початку року, крім 84 атак по цілях в Україні поблизу румунського кордону та 30 випадків несанкціонованого входження дронів у повітряний або морський простір країни, зафіксували 44 випадки виявлення безпілотників або їхніх фрагментів на території Румунії.

Також чотири дрони були збиті, а військові літаки піднімалися для моніторингу повітряної обстановки 66 разів.

У 2025 році Міноборони Румунії зафіксувало 28 атак поблизу кордону та дев'ять несанкціонованих проникнень. У 2024 році – 26 та сім відповідно, а у 2023 році – 12 та два.

У Міноборони Румунії уточнили, що категорії статистики не є взаємовиключними. Тобто один і той самий інцидент може бути зарахований до кількох категорій.

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