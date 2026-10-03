На виборах обирають 100 депутатів Сейму, а головними темами кампанії стали безпека, підтримка України та якість життя.

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У суботу, 3 жовтня, у Латвії проходять парламентські вибори. Результати голосування можуть зберегти владу за прем’єр-міністром Андрісом Кулбергсом, однак політична роздробленість може ускладнити формування нового уряду.

Про це пише Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00. Перші результати очікуються протягом кількох годин після завершення голосування, а остаточні, ймовірно, стануть відомі після опівночі.

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На виборах обирають 100 членів Сейму на чотирирічний термін.

У Латвії та інших країнах Балтії виборці голосують на тлі побоювань щодо безпеки через війну Росії проти України та випадки проникнення дронів у повітряний простір регіону. Росія заперечує звинувачення у підготовці нападу на країни НАТО.

За даними опитувань, центристський "Об’єднаний список" Кулбергса лідирує з приблизно 14% підтримки. Друге місце посідає проросійська "Суверенна влада".

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Водночас до парламенту можуть пройти щонайменше ще дві партії: популістська "Латвія на першому місці" та ліва "Прогресивні", популярна серед молодих виборців.

Кулбергс виступає за продовження підтримки України. Під час передвиборчої кампанії він також обіцяв посилити можливості Латвії із протидії дронам та зберегти оборонні видатки на рівні 5% ВВП.

Його проросійські опоненти виступають за припинення допомоги Україні та закликають більше уваги приділяти вартості життя, зокрема проблемам російськомовної меншини.

Здатність Кулбергса сформувати коаліцію залежатиме від результатів його партії та кількості політичних сил, які подолають 5-відсотковий бар’єр для проходження до Сейму.

Серед можливих партнерів Reuters називає "Латвію на першому місці" на чолі з бізнесменом Айнарсом Слесерсом.

За даними агентства, останніми місяцями він змістив риторику в бік більш критичного ставлення до підтримки України, намагаючись залучити виборців із різними поглядами.