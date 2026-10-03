NYT: Трамп наказав використати $20 млн платників податків на рекламу його президентства

Білий дім назвав ці рекламні ролики соціальною рекламою та заявив про їхню доречність, оскільки в них немає “заклику до дії”.

Президент США Дональл Трамп особисто доручив керівнику бюджетного управління використати кошти платників податків на телевізійну рекламу, що вихваляла його самого та його президентство.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що це поклало початок реалізації контракту на суму 20 мільйонів доларів із використанням коштів Міністерства внутрішньої безпеки. Кошти на рекламу було вивільнено 19 вересня, коли Адміністративно-бюджетне управління переказало вказану суму із фондів Митно-прикордонної служби до бюджетної категорії під назвою “Пам’ятні заходи з нагоди ухвалення закону “Один великий прекрасний законопроєкт””.

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Рекламні ролики транслювалися на кабельних і загальнонаціональних телеканалах – зокрема Fox News, CNN та MSNBC, під час футбольних матчів на Fox, а також у випусках новин на CBS, ABC та NBC (зокрема в програмі “Meet the Pres”», яку, як відомо, дивиться Трамп).

Юрист бюджетного управління Марк Паолетта та юрист Білого дому Вілл Шарф підтвердили законність використання коштів Міністерства внутрішньої безпеки.

Згідно з федеральними документами, 20 вересня Митно-прикордонна служба США (яка підпорядковується Міністерству внутрішньої безпеки) уклала відповідний контракт із маркетинговою фірмою LMD зі штату Меріленд.

Зазначається, що реклама, яка фінансується коштом платників податків, викликала критику з боку демократів і навіть деяких республіканців як імовірне порушення федеральних законів, що забороняють використовувати гроші платників податків із “метою піару чи пропаганди”.

Білий дім назвав ці рекламні ролики соціальною рекламою та заявив про їхню доречність, оскільки в них немає “заклику до дії” – голосувати за будь-якого кандидата. Деякі помічники також зазначили, що Трамп наразі не балотується на виборну посаду.

Наразі вийшло щонайменше чотири рекламні ролики загальною вартістю близько 5,5 мільйона доларів, і очікується, що ця сума зростатиме. В одному з них кадри із зображенням Дональда Трампа супроводжувалися піснею “Love Me” виконавця Крістіана Берішая, відомого під псевдонімом JMSN (сам артист виступив проти використання своєї композиції). Трамп за кадром каже: “Америка ніколи не стане комуністичною країною”.

Ще один ролик був ідентичним відео з передвиборчої кампанії Трампа 2024 року, в якому засуджуються “лиходії”, яких президент вважає своїми ворогами. Використання матеріалів, створених під час політичної кампанії республіканця, дало підстави для критики з боку тих, хто не погоджується із твердженням Білого дому, що ролики – це просто соцреклама.

У третьому ролику, присвяченому війні з Іраном, використано висловлювання як самого Трампа, так і міністра оборони Піта Гегсета.

NYT долає, що у соціальних роликах зазвичай зазначається відомство, яке їх оплатило. У цьому ж випадку всі відео мали незвичний напис: “Оплачено урядом США”.

На прохання журналістів прокоментувати ситуацію з роликами Трамп сказав: “Якщо хтось скаже, що це неправильно, я з радістю заплачу. Але ж це реклама для країни. Треба розуміти: я не рекламую кандидата. Я не рекламую себе, бо не балотуюся на посаду. Я рекламую країну”.