Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСуспільствоЖиття

До суду передали справу про незаконний видобуток 364 тонн вугілля на Донеччині

Керівник місцевого товариства замість геологічного вивчення копалин та розробки родовищ налагодив підпільний видобуток кам’яного вугілля.

До суду передали справу про незаконний видобуток 364 тонн вугілля на Донеччині
Видобуте вугілля вивозили на майданчик у Дніпропетровській області

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду справу організованої групи за підозрою у незаконному видобутку корисних копалин на території Краматорського району.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що незаконну діяльність на території шахти у Новодонецькій громаді організував житель Києва. Керівник місцевого товариства з обмеженою відповідальністю замість геологічного вивчення копалин та розробки родовищ налагодив підпільний видобуток кам’яного вугілля.

Реклама

Для маскування нелегального бізнесу він залучив трьох спільників та уклав фіктивний договір підряду з іншим підприємством на проведення гірничих робіт у селі Курицине.

З грудня 2025 року по лютий 2026 року учасники схеми піднімали вугілля на поверхню через розконсервований вентиляційний шурф шахти, не призначений для видобутку. Роботу шахтарів на місці координував заступник організатора, а директор і головний інженер підрядного підприємства забезпечили процес технікою та працівниками.

Видобуте вугілля вивозили на майданчик у Дніпропетровській області, де надалі реалізовували.

Їх викрили у березні 2026 року. За час незаконної діяльності вони видобули 364 тонни вугілля, завдавши державі збитків на понад 10,7 млн грн.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies