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Видобуте вугілля вивозили на майданчик у Дніпропетровській області

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду справу організованої групи за підозрою у незаконному видобутку корисних копалин на території Краматорського району.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що незаконну діяльність на території шахти у Новодонецькій громаді організував житель Києва. Керівник місцевого товариства з обмеженою відповідальністю замість геологічного вивчення копалин та розробки родовищ налагодив підпільний видобуток кам’яного вугілля.

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Для маскування нелегального бізнесу він залучив трьох спільників та уклав фіктивний договір підряду з іншим підприємством на проведення гірничих робіт у селі Курицине.

З грудня 2025 року по лютий 2026 року учасники схеми піднімали вугілля на поверхню через розконсервований вентиляційний шурф шахти, не призначений для видобутку. Роботу шахтарів на місці координував заступник організатора, а директор і головний інженер підрядного підприємства забезпечили процес технікою та працівниками.

Видобуте вугілля вивозили на майданчик у Дніпропетровській області, де надалі реалізовували.

Їх викрили у березні 2026 року. За час незаконної діяльності вони видобули 364 тонни вугілля, завдавши державі збитків на понад 10,7 млн грн.