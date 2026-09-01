Швеція ініціює розгляд питання використання заморожених російських активів на зустрічі міністрів ЄС

Швеція планує підняти питання щодо використання заморожених російських активів під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, яка проходить 1-2 вересня в Ірландії.
Про це повідомила очільниця шведського зовнішньополітичного відомства Марія Мальмер Стенергард, передає «Інтерфакс-Україна».
Стенергард підкреслила, що першим пунктом порядку денного стане обговорення ситуації в Україні та забезпечення її підтримки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. За словами Стенергард, заморожені активи Росії відіграють у цьому питанні центральну роль.
Аби знову повернути цю тему до порядку денного, Швеція підготувала спільний лист разом із колегами з Нідерландів, Польщі й Іспанії.
Раніше Євросоюз уже обговорював ідею використання заморожених ресурсів РФ, проте тоді кілька держав заблокували ухвалення цього рішення.
- Днями стало відомо, що Швеція, Польща, Нідерланди й Іспанія на рівні міністрів закордонних справ звернулись до Єврокомісії щодо розгляду нових варіантів використання заморожених російських активів на користь України.
- Уряди чотирьох держав пропонують розподілити фінансові та юридичні ризики, пов'язані з передачею Україні коштів, між усіма членами Євросоюзу рівномірно.
- Керівники МЗС наголошують, що кредиту на 90 млрд євро, погодженого ЄС, буде недостатньо, адже вартість війни постійно зростає через російські атаки, а ознак того, що Москва готова припинити агресію досі немає. Також використання російських активів було б не лише засобом тиску на Кремль, але й змогою зменшити навантаження на європейських платників податків.
- Тим часом Бельгія не виключає використання заморожених росактивів на користь України. Однак для цього потрібно, щоб юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення спільно взяли на себе інші країни ЄС.