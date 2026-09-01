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Швеція ініціює розгляд питання використання заморожених російських активів на зустрічі міністрів ЄС

Кошти відіграють ключову роль у подальшій підтримці нашої держави, вважає глава шведського МЗС.

Швеція ініціює розгляд питання використання заморожених російських активів на зустрічі міністрів ЄС
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард
Фото: EPA/UPG

Швеція планує підняти питання щодо використання заморожених російських активів під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, яка проходить 1-2 вересня в Ірландії. 

Про це повідомила очільниця шведського зовнішньополітичного відомства Марія Мальмер Стенергард, передає «Інтерфакс-Україна».

Стенергард підкреслила, що першим пунктом порядку денного стане обговорення ситуації в Україні та забезпечення її підтримки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. За словами Стенергард, заморожені активи Росії відіграють у цьому питанні центральну роль.

Аби знову повернути цю тему до порядку денного, Швеція підготувала спільний лист разом із колегами з Нідерландів, Польщі й Іспанії. 

Раніше Євросоюз уже обговорював ідею використання заморожених ресурсів РФ, проте тоді кілька держав заблокували ухвалення цього рішення.

  • Днями стало відомо, що Швеція, Польща, Нідерланди й Іспанія на рівні міністрів закордонних справ звернулись до Єврокомісії щодо розгляду нових варіантів використання заморожених російських активів на користь України.
  • Уряди чотирьох держав пропонують розподілити фінансові та юридичні ризики, пов'язані з передачею Україні коштів, між усіма членами Євросоюзу рівномірно.
  • Керівники МЗС наголошують, що кредиту на 90 млрд євро, погодженого ЄС, буде недостатньо, адже вартість війни постійно зростає через російські атаки, а ознак того, що Москва готова припинити агресію досі немає. Також використання російських активів було б не лише засобом тиску на Кремль, але й змогою зменшити навантаження на європейських платників податків.
  • Тим часом Бельгія не виключає використання заморожених росактивів на користь України. Однак для цього потрібно, щоб юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення спільно взяли на себе інші країни ЄС.
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