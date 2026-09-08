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Сухомлин: електроенергія – це важливо, але захист водних об'єктів є пріоритетом

Повністю захистити великі водні об'єкти неможливо. 

Сухомлин: електроенергія – це важливо, але захист водних об'єктів є пріоритетом
Фото: МВС

Захист водних об'єктів від ударів є головним пріоритетом. Від них залежить не лише вода, а й тепло, пояснив ексголова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин на організованому LB і EFI Group заході.

Він зазначив, що захистити очисні споруди неможливо повністю. Але є ключові елементи, захист яких можливий на другому рівні.

Так робили в Кривому Розі, Дніпрі й інших населених пунктах.

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Знищення каналізаційної насосної станції є одним з викликів. Після відкриття «вентиля» всі нечистоти підуть в Дніпро, що спричинить екологічну катастрофу.

Якщо удар припаде на каналізаційну насосну станцію, то треба відключати водопостачання всього міста, а це значить, що не працюватиме теплозабезпечення. 

«Тому, в першу чергу, електроенергія дуже важлива, але вода – це номер один на сьогодні по всім українським містам, тим більше таким великим, як Київ», – сказав він.

Сухомлин наголосив, що для захисту водних об'єктів роблять багато, зокрема в планах стійкості. Працюють над мобільними станціями водопостачання. 

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