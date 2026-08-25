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Сили оборони підтвердили ураження Афіпського НПЗ та установки сепарації газу Астраханського ГПЗ

Збитки уточнюють. 

Сили оборони підтвердили ураження Афіпського НПЗ та установки сепарації газу Астраханського ГПЗ
Афіпський НПЗ
Фото: Генштаб

У ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Афіпський» у Краснодарському краї РФ. 

Як розповіла пресслужба Генштабу, підтверджена пожежа на території підприємства. У ГУР розповіли, що оператори БпЛА розвідки в межах спільної з іншими складовими Сил оборони України deepstrike-операції вкотре уразили цей НПЗ.

На території заводу зафіксували гучні вибухи та полум'я пожеж. Ступінь завданих збитків уточнюється.

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Афіпський НПЗ – це одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

А у ніч на 24 серпня підтвердили ураження двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі.

Це велике підприємство газопереробної промисловості РФ, що входить до системи «Газпрому». Проєктна потужність становить до 12 млрд м³ газу на рік та близько 7,3 млн тонн газового конденсату на рік. Підприємство виробляє товарний природний газ, стабільний газовий конденсат, бензини, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку.

Продукція Астраханського ГПЗ використовується для забезпечення збройних сил РФ, а технічна сірка застосовується у виробництві вибухових речовин.

Робота по ключових об’єктах противника триває, зазначили у Генштабі. 

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