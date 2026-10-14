Боксер Арам Фаніян про скасовану дискваліфікацію: «Я вдарив суперника по потилиці, але до того він завдав багато таких ударів»

В ексклюзивній розмові з LB.ua Арам Фаніян розповів подробиці цього резонансного інциденту, згадав бій з аргентинцем і поділився планами на майбутнє.

Команда Фаніяна з рішенням не погодилася і подала апеляцію до Всесвітньої боксерської організації ( WBO ). Відповідь надійшла через 5 місяців: бій визнали таким, що не відбувся (no contest – результат поєдинку анулюють, перемоги не зараховують жодному з боксерів, – Ред.), а титул залишився в українця. Водночас у WBO визнали, що удар українця був поза правилами. В організації кваліфікували його як навмисний фол, але нагадали, що дискваліфікація за таке виправдана лише тоді, коли травма настільки серйозна, що бій потрібно негайно припинити. Медичні документи цього не підтвердили.

4 квітня 2026 року в Броварах український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян , володар титулу WBO Global, захищав пояс проти непереможеного аргентинця Ігнасіо Іррібарена. Попри перевагу українця впродовж бою, у десятому раунді рефері зупинив поєдинок: Фаніян завдав забороненого удару по потилиці, після якого суперник не зміг продовжити бій – його винесли з рингу на ношах. Українця дискваліфікували, зарахували йому поразку і позбавили титулу.

Араме, WBO офіційно задовольнило апеляцію твоєї команди та визнало бій з аргентинцем Ігнасіо Іррібареном таким, що не відбувся. Що це рішення означає для тебе?

Я радий, що Всесвітня боксерська організація винесла справедливе рішення, і титул WBO Global залишився в мене. Про те, що в WBO правильно зрозуміли ситуацію, свідчить ще й те, що я знову в топ-15 їхнього рейтингу. Процес очікування рішення був дуже довгим, і від того я ще більше задоволений, що наші аргументи почули і ми рухатимемося далі своїм шляхом до бою за пояс чемпіона світу.

Розкажи, будь ласка, як відбувався розгляд апеляції. Наскільки довгим він був?

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Так, це справді був довгий процес. Дякую своїй команді за те, що вона пройшла цей шлях. Я не знаю всіх деталей справи, адже повністю довіряю людям, які зі мною працюють… З того, що знаю: ми зібрали медичні довідки від рингового лікаря, від лікарів медичних закладів, куди Іррібарена відвезли відразу після поєдинку. Окрім того, було рішення Національної ліги професійного боксу України, яка визнала бій таким, що не відбувся. Усі ці документи з обґрунтуваннями та доказами надіслали до WBO. І чекали ми дуже довго, понад 5 місяців. Зрештою отримали таке бажане рішення.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Арам Фаніян під час бою

Як ти сам оцінюєш ту ситуацію зараз?

Я розумію, що я вдарив суперника по потилиці, але до цього моменту аргентинець завдав дуже багато таких ударів і ще грубіших. До того ж я вдарив його по потилиці в клінчі, що трапляється в абсолютно кожному бою. Цей удар означав «відійди від мене, боксуймо далі». А він вирішив показати свою акторську майстерність. Ця ситуація – гарний урок на майбутнє: у бою треба бути готовим до будь-яких вчинків суперника.

WBO у своєму рішенні рекомендувала вам провести реванш. Чи хотів би ти такого бою зараз?

Якщо моя команда вважатиме цей бій актуальним, я готовий. Моє завдання – тренуватися та перемагати, про все інше думає мій промоутер. Можу точно пообіцяти, що, якщо реванш відбудеться, Іррібарен побачить у рингу вже іншого Фаніяна. Зовсім іншого.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Фаніян готується до бою

Ти вже повернувся до повноцінних тренувань зі своїм тренером Володимиром Ходаковським. Коли може відбутися наступний бій?

Так, ми з тренером вже активно набираємо оберти. Не можу сказати, що я між боями їх сильно знижую, але зараз ми в активній фазі підготовки. Точної дати наразі немає, проте ми орієнтуємося на кінець листопада, плануємо провести бій саме в цей період. Думаю, скоро вже буде конкретика. Деталі всі дізнаються.

Зараз ти 14-й у рейтингу боксерів першої напівсередньої ваги у WBO. Готовий битися з чемпіоном світу?

Абсолютно готовий, як завжди. 14-те місце – це точно не те, на якому я хочу перебувати, адже, як ви пам'ятаєте, я був у топ-5. Проте, з огляду на ситуацію в минулому бою, я вдячний WBO, що зараз перебуваю в топ-15 і готовий повертати свої позиції. Вірю, що в наступному бою здобуду яскраву перемогу, яка допоможе мені опинитися значно вище в рейтингу, а там і до чемпіона буде недалеко…