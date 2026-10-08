Ознайомитися з книгою можна в столичних бібліотеках, куди передали 300 примірників.

Дитячий тренер «Динамо» Олександр Шпаков презентував автобіографічну книгу «Моє життя – дитячий футбол».

Про це повідомляє пресслужба «Динамо», передає LB.ua.

Фото: fcdynamo.com Книга «Моє життя – дитячий футбол»

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Майже всю тренерську кар’єру Шпаков провів у «Динамо», виховавши плеяду футболістів. Зокрема, до його вихованців належать Андрій Шевченко, Ігор Жабченко, В’ячеслав Кернозенко, Роман Яремчук, Віктор і Олександр Морози, Павло Кікоть, Олександр Голоколосов, Олександр Яценко, Микита Бурда, Ігор Харатін, Микола Костенко та інші.

Фото: fcdynamo.com Шпаков підписує книгу

Книга «Моє життя – дитячий футбол» розповідає про шлях Олександра Шпакова у футболі, починаючи з його ігрової кар’єри в київському «Динамо» та продовжуючи тренерською діяльністю.

Співавтори книги – журналісти Анатолій Янголь і Артур Валерко.