Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ГоловнаСпорт

Волейболіст Плотницький про виступ збірної України на Євро-2026: «Був шанс поборотися за вихід до "четвірки"»

Збірна України з волейболу завершила виступи на турнірі на стадії 1/8 фіналу.

Волейболіст Плотницький про виступ збірної України на Євро-2026: «Був шанс поборотися за вихід до "четвірки"»
Зосереджений Плотницький виходить на майданчик разом з партнерами по збірній
Фото: cev.eu

Догравальник збірної України з волейболу Олег Плотницький переконаний, що в команди був шанс потрапити до півфіналу чемпіонату Європи 2026 року.

Про це він сказав у розмові з LB.ua.

«Звісно, було образливо, що ми поступилися з рахунком 0:3, тому що розуміли, що маємо потенціал. У нас був шанс виграти цю гру і загалом поборотися за вихід до четвірки найкращих чемпіонату Європи (півфінал, — Ред.), але не вдалося», – зауважив він.

За словами Олега, в збірної України була не найскладніша сітка плей-оф, тож команда могла виступити краще.

«Після закінчення гри у нас була командна вечеря, останні збори перед від’їздом, де я сказав, що такі поразки трапляються не перший і не останній раз у наших і міжнародній, і клубній кар’єрах. Звісно, ставитися до цього так, ніби нічого не сталося, не варто, треба робити висновки, але далі буде новий день, нові тренування, матчі, в яких і можна буде виправити минулі помилки. Тому, підсумовуючи, можна сказати, що весілля ми з цього приводу не влаштовували, розуміємо обурення вболівальників і рухаємося далі. Сумно, що ми вже вкотре провалюємося там, де мали б проходити далі, бо, будьмо відвертими, сітка в нас була не найскладніша», – зауважив волейболіст.

Нагадаємо, збірна України з волейболу поступилася Румунії (0:3) в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies