Волейболіст Плотницький про виступ збірної України на Євро-2026: «Був шанс поборотися за вихід до "четвірки"»

Догравальник збірної України з волейболу Олег Плотницький переконаний, що в команди був шанс потрапити до півфіналу чемпіонату Європи 2026 року.

Про це він сказав у розмові з LB.ua.

«Звісно, було образливо, що ми поступилися з рахунком 0:3, тому що розуміли, що маємо потенціал. У нас був шанс виграти цю гру і загалом поборотися за вихід до четвірки найкращих чемпіонату Європи (півфінал, — Ред.), але не вдалося», – зауважив він.

За словами Олега, в збірної України була не найскладніша сітка плей-оф, тож команда могла виступити краще.

«Після закінчення гри у нас була командна вечеря, останні збори перед від’їздом, де я сказав, що такі поразки трапляються не перший і не останній раз у наших і міжнародній, і клубній кар’єрах. Звісно, ставитися до цього так, ніби нічого не сталося, не варто, треба робити висновки, але далі буде новий день, нові тренування, матчі, в яких і можна буде виправити минулі помилки. Тому, підсумовуючи, можна сказати, що весілля ми з цього приводу не влаштовували, розуміємо обурення вболівальників і рухаємося далі. Сумно, що ми вже вкотре провалюємося там, де мали б проходити далі, бо, будьмо відвертими, сітка в нас була не найскладніша», – зауважив волейболіст.

Нагадаємо, збірна України з волейболу поступилася Румунії (0:3) в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.