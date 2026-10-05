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Збірна України з футболу поступилася Угорщині в Лізі націй УЄФА

Українці відігралися під час матчу, але не змогли втримати рахунок.

Збірна України з футболу поступилася Угорщині в Лізі націй УЄФА
Пономаренко і Собослаї під час боротьби за м'яч
Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу поступилася в номінально домашньому матчі проти Угорщини (1:2) в четвертому турі групового етапу Ліги націй у групі В2, повідомляє LB.ua.

Перший гол у матчі угорці забили на 52 хвилині: Тот опинився перед воротами Трубіна, зблизився з голкіпером і пробив повз голкіпера – 0:1.

Михавко виконує підкат
Фото: EPA/UPG
Михавко виконує підкат

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Українці змогли відігратися на 83-й зусиллями Яремчука. Роман виграв боротьбу під час кутового і головою направив м’яч у лівий кут – 1:1 на 83 хвилині.

Гол Яремчука
Фото: EPA/UPG
Гол Яремчука

Не встигли українці сповна відсвяткувати, як угорці знову вийшли вперед: Чінгер відкрився під подачу Тота й спокійно реалізував гольовий момент, перебуваючи перед воротами Трубіна.

Емоції Трубіна після пропущеного м'яча
Фото: EPA/UPG
Емоції Трубіна після пропущеного м'яча

Через поразку збірна України з футболу опустилася на третю сходинку групи В2. В активі підопічних Андреа Мальдери 4 очки після 4 матчів. Угорці натомість йдуть другими – 7 пунктів після 4 поєдинків. Очолюють квартет футболісти Північої Ірландії – 8 очок, замикають – гравці Грузії (2).

Нагадаємо, в активі українців лише одна перемога в чотирьох матчах цьогорічного розіграшу Ліги націй УЄФА: синьо-жовті обіграли Угорщину на виїзді (1:0). 

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