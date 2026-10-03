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Сьогодні в австралійському місті Ньюкасл автомобіль в’їхав у натовп уболівальників регбі, пише DW.

Зазначається, що водій, ймовірно, втратив керування.

Влада повідомляє, що постраждали щонайменше 10 осіб, серед них діти.

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5-річна дівчинка та 67-річний чоловік перебувають у критичному стані.

Інцидент стався в районі Волсенд міста Ньюкасл, розташованому приблизно за 110 кілометрів на північ від Сіднея.

Уболівальники зібралися на вулицях, щоб підтримати регбійну команду “Ньюкасл Найт”, яка вирушала на гранд-фінал Національної ліги регбі.

За інформацією місцевих ЗМІ, поліція встановила особу водія – ним виявився 18-річний юнак. Його заарештували та доправили до лікарні для проведення обов’язкових аналізів.