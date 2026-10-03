Сьогодні в австралійському місті Ньюкасл автомобіль в’їхав у натовп уболівальників регбі, пише DW.
Зазначається, що водій, ймовірно, втратив керування.
Влада повідомляє, що постраждали щонайменше 10 осіб, серед них діти.
5-річна дівчинка та 67-річний чоловік перебувають у критичному стані.
Інцидент стався в районі Волсенд міста Ньюкасл, розташованому приблизно за 110 кілометрів на північ від Сіднея.
Уболівальники зібралися на вулицях, щоб підтримати регбійну команду “Ньюкасл Найт”, яка вирушала на гранд-фінал Національної ліги регбі.
За інформацією місцевих ЗМІ, поліція встановила особу водія – ним виявився 18-річний юнак. Його заарештували та доправили до лікарні для проведення обов’язкових аналізів.
My thoughts are with everyone injured or involved in the horrible incident this morning in Newcastle.— Anthony Albanese (@AlboMP) October 3, 2026
I want to acknowledge and thank emergency services and police for responding so quickly, and their ongoing work in treating the injured.
Rugby league brings people together,…