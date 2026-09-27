Україна завершила турнір із найкращим результатом в історії своїх виступів у цих змаганнях

Жіноча збірна України з тенісу поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2026. У другому одиночному матчі протистояння Еліна Світоліна програла чеській тенісистці Лінді Носковій у двох сетах.

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Україна вперше вийшла до фіналу після перемог над Бельгією у чвертьфіналі та Італією у півфіналі. Суперницею України у вирішальному протистоянні стала Чехія, яка на шляху до фіналу здолала Велику Британію та Іспанію, причому обидва матчі завершили з рахунком 2:0.

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Фінальна серія розпочалася з поєдинку Ангеліни Калініної проти Кароліни Мухової, у якому перемогу здобула чеська тенісистка. Для збереження шансів на здобуття трофею та переведення вирішальної зустрічі у парний матч Україні була потрібна перемога у другій одиночній грі.

У другому матчі Еліна Світоліна зустрілася з лідеркою збірної Чехії, шостою ракеткою світу, переможницею Вімблдону Ліндою Носковою. Перед фіналом рахунок особистих матчів був на користь Носкової — 2:1.

У першому сеті Світоліна першою реалізувала брейк та вийшла вперед з рахунком 3:1. Однак чешка одразу відповіла зворотним брейком, після чого захистила власну подачу, відновивши паритет (3:3). Зрештою до завершення сету Світоліній не вдалося забрати жодного гейму — 3:6.

У другому сеті тенісистки не змогли реалізувати жодного брейку, зберігаючи паритет до рахунку 6:6. Переможницю партії визначив тайбрейк, на якому сильнішою була Носкова.

Матч тривав 1:35 години. Світоліна поступилася Носковій за ейсами — 6:10, але припустилася меншої кількості подвійних помилок — 3 до 4.

Таким чином, Чехія перемогла Україну з рахунком 2:0. Для Чехії це перший титул у новітній історії турніру, а також 12-й загалом (усі попередні вигравала до зміни формату). Востаннє Чехія тріумфувала на турнірі у 2018 році (Кубок Федерації).

Українська збірна завершила турнір із найкращим результатом в історії своїх виступів у цих змаганнях. Наступний сезон українські тенісистки знову розпочнуть участь у змаганнях з етапу кваліфікації і боротимуться за вихід до фіналу.