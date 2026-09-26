Збірна України вперше в історії вийшла до фіналу змагань.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №7) перемогла італійку Жасмін Паоліні (WTA №20) у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг – 6:3, 6:4.

Про це повідомляє LB.ua.

Реклама

Матч тривав 1 годину і 4 хвилини. Світоліна виконала 2 подачі навиліт і припустилася 1 подвійної помилки.

Перемога Еліни дозволила збірній України вперше в історії вийти до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

В іншому матчі між Україною і Італією Ангеліна Калініна (WTA №48) виявилася сильнішою за Тайру Катеріну Грант (WTA №150) – 6:3, 6:4.

Склад збірної України: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Капітан – Ілля Марченко.

У фіналі змагань українська команда зіграє проти збірної Чехії. Матч заплановано на 27 вересня. Початок – о 12:00 за Києвом.