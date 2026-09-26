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Світоліна вивела Україну у фінал Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України вперше в історії вийшла до фіналу змагань.

Світоліна вивела Україну у фінал Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №7) перемогла італійку Жасмін Паоліні (WTA №20) у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг – 6:3, 6:4.

Про це повідомляє LB.ua.

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Матч тривав 1 годину і 4 хвилини. Світоліна виконала 2 подачі навиліт і припустилася 1 подвійної помилки.

Перемога Еліни дозволила збірній України вперше в історії вийти до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

В іншому матчі між Україною і Італією Ангеліна Калініна (WTA №48) виявилася сильнішою за Тайру Катеріну Грант (WTA №150) – 6:3, 6:4. 

Склад збірної України: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Капітан – Ілля Марченко.

У фіналі змагань українська команда зіграє проти збірної Чехії. Матч заплановано на 27 вересня. Початок – о 12:00 за Києвом.

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