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Лідер збірної України з волейболу Плотницький пояснив, у чому сила команди Румунії

Українці зіграють із румунами в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу.

Лідер збірної України з волейболу Плотницький пояснив, у чому сила команди Румунії
Олег Плотницький
Фото: Volleyball World

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький розповів, що команда Румунії володіє якісною подачею.

Про це він сказав у розмові з LB.ua перед матчем 1/8 фіналу Євро-2026. 

«Збірна Румунії – це дуже сильна команда з хорошою подачею. У них у складі є якісні гравці, які грають на високому рівні», – пояснив українець. 

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За словами Плотницького, збірна України ретельно готується до матчу й працює над тим, аби покращити свої дії в окремих аспектах гри.

«Часу на підготовку, мені здається, більше ніж достатньо навіть для того, щоб виправити деякі наші моменти, в яких граємо не дуже якісно. У команді гарна атмосфера. Ми готувалися в хорошому бойовому дусі», – переконав він.

Нагадаємо, діагональний збірної України Василь Тупчій наголосив, що збірну Румунії не варто недооцінювати

Збірна України з волейболу вийшли в плей-оф чемпіонату Європи із групи В, де протистояли командам Польщі, Болгарії, Північної Македонії та Ізраїля. За підсумками п’яти матчів синьо-жовті посіли другу сходинку. 

В 1/8 фінал змагань українці протистоятимуть румунам. Матч заплановано на 20 вересня, початок – о 16:00 за Києвом.

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