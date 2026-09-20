Волейболіст Тупчій перед матчем з Румунією на Євро-2026: «Шукатимемо слабкі сторони суперника»

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій наголосив, що команду Румунії, якій українці протистоятимуть в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, не варто недооцінювати.

Про це він заявив у коментарі LB.ua.

«Румунія – це збірна, в якій достатньо гравців, які виступають і в Плюс Лізі (чемпіонат Польщі, –Ред.), і в італійській лізі, тому це точно не слабка команда. Йдеться про досвідчений колектив», – розповів він.

Реклама

Волейболіст також зауважив, що українці готуються до матчу в гарному настрої. Єдина проблема – вірус, через який гравці у команді періодично хворіють.

«Ми аналізуватимемо їхню гру, шукатимемо сильні й слабкі сторони. Усі ми перебуваємо в гарному настрої, готуємося до ігор, тренуємося. Звісно, у нас є декілька днів на те, аби відновитися й підготуватися. Єдине що зараз ходить вірус у команді по черзі, дехто вже по другому колу йде. Кожен робить те, що треба, щоб у підсумку забезпечити якомога кращий результат», – підсумував він.

Нагадаємо, Збірна України з волейболу вийшли в плей-оф чемпіонату Європи із групи В, де протистояли командам Польщі, Болгарії, Північної Македонії та Ізраїля. За підсумками п’яти матчів синьо-жовті посіли другу сходинку.

В 1/8 фінал змагань українці протистоятимуть румунам. Матч заплановано на 20 вересня, початок – о 16:00 за Києвом.