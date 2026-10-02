Усі тенісні турніри-"тисячники" вперше матимуть рівні призові для чоловіків і жінок

Жіноча тенісна асоціація WTA оголосила про історичне досягнення для розвитку рівності у спорті: відтепер на усіх змаганнях "тисячної" серії, які проводяться паралельно для чоловіків та жінок, призові будуть однаковими в обох одиночних розрядах.

Як пише The Guardian, лише три турніри не дотримувалися принципу рівного розподілу виплат - Відкритий чемпіонат Італії, Відкритий чемпіонат Канади та WTA 1000 у Цинциннаті. Тепер цю несправедливість усунуто.

Ще раніше рішення про відмову від фінансової дискримінації за гендерною ознакою ухвалили на турнірах в Індіан-Веллсі, Каліфорнії, Маямі, Мадриді та Пекіні. Також однакові призові отримують учасники чотирьох змагань серії Гренд-слем - Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдону та US Open.

Окрім грошового питання, на сезон 2027 року запроваджують ще одну новацію: відтепер кількість обов'язкових для кожної тенісистки з топ-50 рейтингу турнірів серії WTA 500 скоротили з шести до чотирьох. Таким чином лідерки світового тенісу матимуть змогу розвантажити календар