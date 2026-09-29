11-річна британка стала наймолодшою гросмейстеркою в історії

Англійська шахістка тамільського походження Бодхана Шіванандан завдяки вдалому виступу на шаховій Олімпіаді у Самарканді виконала умови для отримання звання гройсмейстерки.

Як пише CNN, 11-річна школярка встановить таким чином новий світовий рекорд. Ще ніхто не досягав найвищого рангу у жіночих шахах в більш юному віці.

Попереднє досягнення належало народженій у Львові Катерині Лагно, яка у 12 років стала гросмейстеркою, представляючи на змаганнях Україну. Пізніше вона змінила громадянство на російське і перейшла до збірної країни-агресора.

Шівандан є не лише наймолодшою шахісткою, а й взагалі найбільш юною спортсменкою, яка виступає за Англію у будь-яких видах спорту. Вона почала займатися шахами під час ковідної пандемії, хоча в родині ніхто не досягав успіхів у цій грі. Вперше про шахову вундеркіндку почали говорити минулоріч, коли вона у 10 років обіграла 60-річного гросмейстера Піта Веллса.