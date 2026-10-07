Марта Костюк розповіла про значення віри у своєму житті

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №10) заявила, що віра в Бога допомагає їй долати життєві труднощі.

Про це вона розповіла під час спілкування з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Коли в мене є можливість, я щодня ходжу на службу в церкву. Батьки привели мене до церкви ще в дитинстві. Я – католичка. Молитва дуже заспокоює мене, вона є частиною кожного мого дня», – сказала тенісистка.

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Марта також пояснила, що в її житті були різні періоди взаємодії з церквою.

«У мене були періоди, коли я від цього (від церкви. – Ред.) відходила, коли я ставила питання. Це важлива частина мого життя. Ба більше, я знаю, як вона змінила мене, як впливає на мене. Мабуть, це те, що мені допомагає найбільше», – підсумувала Костюк.

Нагадаємо, Марта Костюк зазнала травми зап’ястя й пропустила «тисячник» у Пекіні.

У 2026 році українка ставала чемпіонкою WTA 1000 у Мадриді й двічі доходила до півфіналів турнірів Grand Slam: Roland Garros і Wimbledon.