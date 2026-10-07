Марта Костюк: «Найяскравіший матч сезону для мене був проти Еліни Світоліної»

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №10) зауважила, що найкращим матчем сезону для себе вважає протистояння з Еліною Світоліною на Roland Garros. Марта тоді перемогла з рахунком 2:1 (6:3, 2:6, 6:2).

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua.

«Найяскравіший матч сезону для мене був проти Еліни. Це був дуже серйозний матч, я б навіть сказала легендарний. Питання навіть не в тому, що я виграла, а в тому, як», – пояснила Костюк.

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Тенісистка також розповіла, що перемогти вдалося завдяки агресивній манері гри.

«Я взяла все у свої руки й переломила хід гри. Розумію, що завдяки такій агресивній грі я можу вигравати Grand Slam», – підсумувала вона.

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Нагадаємо, Марта Костюк дійшла до півфіналу Roland Garros-2026.