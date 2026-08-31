Окупанти ввечері атакували безпілотниками столицю

Падіння уламків спричинили загоряння у двох районах Києва.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ввечері 31 серпня росіяни атакували Київ безпілотниками. Є пошкодження.

В 20:17 в КМВА повідомили про роботу ППО в столиці.

Пізніше стало відомо, що у Солом'янському районі сталося загоряння нежитлової будови внаслідок падіння уламків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на узбіччя дороги. Сталося загоряння трави.

Екстрені служби прямують на місце.