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48 людей загинули у Нігерії після вживання алкоголю з ймовірним додаванням метанолу

Загалом постраждало майже 200 людей.

48 людей загинули у Нігерії після вживання алкоголю з ймовірним додаванням метанолу
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 48 людей загинули на півдні Нігерії після вживання алкогольного напою місцевого виробництва, який, імовірно, містив метанол.

Про це пише The Guardian з посиланням на офіційних осіб.

Загалом постраждали 182 особи, частина з яких перебуває на лікуванні в лікарні.

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“У п’ятницю я випив десь дві чарки. А в суботу помітив, що втратив зір”, – розповів місцевому телеканалу TVC News один з постраждалих.

Вживання алкоголю місцевого виробництва є поширеним явищем у Нігерії – найбільш густонаселеній країні Африки, зокрема у сільській місцевості. Такі напої доступніші за ціною, а контроль за їхній обігом — слабкий.

У поліції повідомили, що у зв’язку з цим інцидентом було заарештовано 15 осіб.

Місцеві жителі повідомили агентству AP, що, на їхню думку, причиною смертей стало вживання популярного трав’яного напою з високим вмістом алкоголю, відомого як “Мавпячий хвіст” (Monkey Tail), до якого було додано метанол.

Зазначимо, Національне агентство Нігерії з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами запровадила загальнонаціональну заборону на продаж алкоголю в пакетиках і невеликих пластикових ємностях, оскільки така продукція є легкодоступною для дітей та молоді.

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