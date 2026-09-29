У Харкові впав російський дрон

На місце вже виїхали відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Пошкоджено скління вікон квартири та кондиціонер. Обійшлося без постраждалих, написав начальник ОВА.

"Маємо інформацію про влучання ворожого дрона у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі", – повідомив Терехов. Натомість Синєгубов написав, що безпілотник впав біля багатоповерхового будинку.

Сьогодні, 29 вересня, російський дрон впав у Київському районі Харкова.

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