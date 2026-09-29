У Харкові впав російський дрон

Сьогодні, 29 вересня, російський дрон впав у Київському районі Харкова.
Про це написав мер міста Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Маємо інформацію про влучання ворожого дрона у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі", – повідомив Терехов. Натомість Синєгубов написав, що безпілотник впав біля багатоповерхового будинку.
Пошкоджено скління вікон квартири та кондиціонер. Обійшлося без постраждалих, написав начальник ОВА.
На місце вже виїхали відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.
- У ніч на 28 вересня російська армія вдарила по декількох районах Харкова. Було відомо про понад 40 постраждалих, із них щонайменше 11 – діти.