КМДА попередила про тимчасові обмеження в оплаті проїзду через технічні роботи

29 вересня о 22:00 фахівці розпочнуть технічні роботи через постійні атаки росіян на дата-центри, тому в Києві можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів для оплати проїзду у громадському транспорті.

Технічні роботи триватимуть орієнтовно до першої половини дня 30 вересня, повідомила Київська міська державна адміністрація.

У цей період КМДА радить містянам за можливості сплачувати за проїзд банківською карткою.

Пасажири, які планують купувати поїздки через застосунки, можуть зробити це до 22:00. Придбані до початку робіт поїздки працюватимуть у звичайному режимі. Ті поїздки, які люди придбають уже під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуть, але вони збережуться і стануть доступними одразу після відновлення систем, запевнила міська адміністрація.