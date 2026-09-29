КМДА попередила про тимчасові обмеження в оплаті проїзду через технічні роботи

29 вересня о 22:00 фахівці розпочнуть технічні роботи через постійні атаки росіян на дата-центри, тому в Києві можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів для оплати проїзду у громадському транспорті.
Технічні роботи триватимуть орієнтовно до першої половини дня 30 вересня, повідомила Київська міська державна адміністрація.
У цей період КМДА радить містянам за можливості сплачувати за проїзд банківською карткою.
Пасажири, які планують купувати поїздки через застосунки, можуть зробити це до 22:00. Придбані до початку робіт поїздки працюватимуть у звичайному режимі. Ті поїздки, які люди придбають уже під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуть, але вони збережуться і стануть доступними одразу після відновлення систем, запевнила міська адміністрація.
- 29 вересня президент Володимир Зеленський зазначив, що під час нічної атаки у Києві були пошкоджені дата- та бізнес-центри.
- Раніше дата-центр COSMONOVA повідомив, що більше не працюватиме після руйнувань. Інформацію щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, COSMONOVA обіцяє надавати за можливості.
- У вівторок глава уряду Сергій Корецький повідомив, що через обстріли Кабмін спрямував 518,3 млн гривень із резервного фонду на посилення резервної цифрової інфраструктури державних органів.