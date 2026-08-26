Керівництво заповідника заявляє, що УПЦ (МП) намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври

Представники УПЦ (МП) затягують апеляційний процес у справі про розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври.

Про це після засідання суду заявили генеральний директор заповідника Максим Остапенко та адвокат Іван Прокопенко, передає «Інтерфакс-Україна».

Гендиректор заповідника наголосив, що представники УПЦ (МП) зловживають правами і вводять суд і громадськість в оману вже третій рік поспіль. За його словами, за цей час суд досі не ухвалив остаточного рішення про повернення Успенського собору державі. Остапенко додав, що у разі перемоги УПЦ (МП) в апеляції митрополит Павло («Мерседес») повернеться до служб у соборі.

Адвокат заповідника пояснив, що під час останнього засідання сторона УПЦ (МП) знову подала клопотання про відвід колегії суддів, аби зірвати розгляд по суті. Через подібні дії (численні клопотання та прохання про перенесення засідань) суд не може приступити до розгляду справи ще з січня 2024 року.

У той же час адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман заявив, що вимагав відводу суддів через нібито процесуальні порушення. За його словами, суд продовжив засідання, не повідомивши про нього монахів, які виступають третіми сторонами у справі.