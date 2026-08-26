Росіяни вдарили безпілотником по Херсону: постраждала дитина

"Медики надають потерпілому необхідну допомогу та продовжують обстеження", - зазначили в ОВА.

10-річного хлопчика госпіталізували. В нього діагностували вибухову травму та множинні різані склом рани голови і спини.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

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