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Росіяни вдарили безпілотником по Херсону: постраждала дитина

10-річного хлопчика госпіталізували з множинними травмами.

Росіяни вдарили безпілотником по Херсону: постраждала дитина
Фото: nikvesti.com

Ввечері 26 серпня росіяни атакували безпілотником Корабельний район Херсона. Внаслідок удару постраждала дитина.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

10-річного хлопчика госпіталізували. В нього діагностували вибухову травму та множинні різані склом рани голови і спини.

"Медики надають потерпілому необхідну допомогу та продовжують обстеження", - зазначили в ОВА.

  • Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплову електростанцію. Зазначається, що внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.
  • Російська армія обстріляла Дніпровський район та центр Херсона, постраждали троє людей.
  • Російська армія завдала повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС в Херсоні, під час ліквідації наслідків першого удару. Постраждав водій – його довелося госпіталізувати.
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