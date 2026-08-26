Росіяни вдарили безпілотником по Херсону: постраждала дитина

Ввечері 26 серпня росіяни атакували безпілотником Корабельний район Херсона. Внаслідок удару постраждала дитина.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.
10-річного хлопчика госпіталізували. В нього діагностували вибухову травму та множинні різані склом рани голови і спини.
"Медики надають потерпілому необхідну допомогу та продовжують обстеження", - зазначили в ОВА.
- Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплову електростанцію. Зазначається, що внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.
- Російська армія обстріляла Дніпровський район та центр Херсона, постраждали троє людей.
- Російська армія завдала повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС в Херсоні, під час ліквідації наслідків першого удару. Постраждав водій – його довелося госпіталізувати.