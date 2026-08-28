Сили оборони уразили російські РЛС, пункти управління БпЛА та навчальний центр у Криму

Сили оборони України протягом 27 серпня та в ніч на 28 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – радіолокаційні станції, пункти управління безпілотниками, засоби зв’язку та навчальний центр.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зокрема, в районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму українські військові уразили РЛС "Небо-СВ", апаратну радіолокаційної станції "П-18" та мобільний комплекс засобів зв’язку.
Ще один удар припав на радіорелейну станцію "Ніколаєвка" поблизу Фрунзе на окупованому півострові. У Севастополі підтверджено ураження навчального центру, де готували російських військових.
Під удари також потрапили пункти управління БпЛА окупантів поблизу Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині. У районі Красної Гори Донецької області українські сили уразили місце зосередження російського озброєння та військової техніки.
Крім того, українські військові підтвердили знищення російської РЛС "Каста" у Караїчеві Ростовської області. По ній поцілили 24 серпня. Точний масштаб завданих противнику збитків наразі встановлюють.
- Напередодні Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-У" на військовому аеродромі "Міллерово". Її вартість становить 100 мільйонів доларів. Удару по РЛС завдали бійці роти дальнього ураження 429 окремої бригади "АХІЛЛЕС".