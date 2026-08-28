Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили російські РЛС, пункти управління БпЛА та навчальний центр у Криму

Точний масштаб завданих противнику збитків наразі встановлюють.

Сили оборони уразили російські РЛС, пункти управління БпЛА та навчальний центр у Криму
РЛС "Небо"
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України протягом 27 серпня та в ніч на 28 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – радіолокаційні станції, пункти управління безпілотниками, засоби зв’язку та навчальний центр.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, в районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму українські військові уразили РЛС "Небо-СВ", апаратну радіолокаційної станції "П-18" та мобільний комплекс засобів зв’язку.

Ще один удар припав на радіорелейну станцію "Ніколаєвка" поблизу Фрунзе на окупованому півострові. У Севастополі підтверджено ураження навчального центру, де готували російських військових.

Під удари також потрапили пункти управління БпЛА окупантів поблизу Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині. У районі Красної Гори Донецької області українські сили уразили місце зосередження російського озброєння та військової техніки.

Крім того, українські військові підтвердили знищення російської РЛС "Каста" у Караїчеві Ростовської області. По ній поцілили 24 серпня. Точний масштаб завданих противнику збитків наразі встановлюють.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies