Зеленський: оборонці уразили ракетоносій в Енгельсі та НПЗ у Ярославлі

Також президент повідомив про «відповіді на російську війну у Чорному морі».

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Президент України Володимир Зеленський розповів про результати уражень Силами оборони російських цілей.

Про це він написав у телеграмі.

За даними глави держави, за цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Також були «наші справедливі відповіді» на російську війну у Чорному морі.

В російському Енгельсі воїни «Альфи» СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні.

«Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все відповідь на їхні удари. Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна», – написав Зеленський.