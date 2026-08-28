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Зеленський: оборонці уразили ракетоносій в Енгельсі та НПЗ у Ярославлі

Також президент повідомив про «відповіді на російську війну у Чорному морі». 

Зеленський: оборонці уразили ракетоносій в Енгельсі та НПЗ у Ярославлі
президент Володимир Зеленський
Фото: Зоряна Стельмах

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати уражень Силами оборони російських цілей.

Про це він написав у телеграмі

За даними глави держави, за цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Також були «наші справедливі відповіді» на російську війну у Чорному морі.

В російському Енгельсі воїни «Альфи» СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні.

«Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все відповідь на їхні удари. Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна», – написав Зеленський. 

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