Росія атакувала Миколаївщину дронами, пошкоджено житловий будинок

Унаслідок атаки у селі Олександрівка пошкоджено приватний будинок та два автомобілі.

У Баштанському районі ворог двічі атакував БпЛА “Молнія” Горохівську та Снігурівську громади.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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