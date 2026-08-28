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Росія атакувала Миколаївщину дронами, пошкоджено житловий будинок

У Снігурівській громаді складське приміщення сільськогосподарського підприємства. 

Росія атакувала Миколаївщину дронами, пошкоджено житловий будинок
Фото: З відкритих джерел

Російська армія атакувала минулої доби Миколаївську область безпілотниками.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Ударними дронами “Shahed” пошкодили у Снігурівській громаді складське приміщення сільськогосподарського підприємства. 

У Баштанському районі ворог двічі атакував БпЛА “Молнія” Горохівську та Снігурівську громади. 

Унаслідок атаки у селі Олександрівка пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. 

Постраждалих унаслідок російських обстрілів немає.

  • 26 серпня ворог атакував Миколаївську область безпілотниками різних типів та ракетами. Росія вдарила по Миколаєву ударними дронами “Shahed”, влучивши у приміський потяг. Унаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве постраждала 38-річна жінка. 
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