Росія атакувала Миколаївщину дронами, пошкоджено житловий будинок

Російська армія атакувала минулої доби Миколаївську область безпілотниками.
Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Ударними дронами “Shahed” пошкодили у Снігурівській громаді складське приміщення сільськогосподарського підприємства.
У Баштанському районі ворог двічі атакував БпЛА “Молнія” Горохівську та Снігурівську громади.
Унаслідок атаки у селі Олександрівка пошкоджено приватний будинок та два автомобілі.
Постраждалих унаслідок російських обстрілів немає.
- 26 серпня ворог атакував Миколаївську область безпілотниками різних типів та ракетами. Росія вдарила по Миколаєву ударними дронами “Shahed”, влучивши у приміський потяг. Унаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве постраждала 38-річна жінка.