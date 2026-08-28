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29 серпня в Україні не прогнозуються відключення електроенергії

Енергетики закликають до раціонального споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

29 серпня в Україні не прогнозуються відключення електроенергії
Фото: "Укренерго"/Telegram

В суботу, 29 серпня, в Україні не прогнозуються відключення світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

Попри це, енергетики закликають використовувати електроенергію раціонально, особливо у вечірні години.

"Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.

  • Укренерго розпочинає реструктуризацію боргу за облігаціями на $825 млн. Реструктуризація боргових зобов'язань дозволить залучити необхідні ресурси для відновлення енергетичної інфраструктури. 
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