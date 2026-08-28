29 серпня в Україні не прогнозуються відключення електроенергії

В суботу, 29 серпня, в Україні не прогнозуються відключення світла.
Про це повідомили в "Укренерго".
Попри це, енергетики закликають використовувати електроенергію раціонально, особливо у вечірні години.
"Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.
- Укренерго розпочинає реструктуризацію боргу за облігаціями на $825 млн. Реструктуризація боргових зобов'язань дозволить залучити необхідні ресурси для відновлення енергетичної інфраструктури.