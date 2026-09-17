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​У Раді не вистачило голосів, щоб позбавити Потапа звання "Заслуженого артиста"

Відповідне звернення до президента підтримали 198 народних депутатів із 226 необхідних. 

​У Раді не вистачило голосів, щоб позбавити Потапа звання "Заслуженого артиста"
Фото: Олександр Ратушняк

Верховна Рада не підтримала звернення до президента щодо позбавлення репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, почесного звання "Заслужений артист України".

За відповідну ініціативу проголосувало лише 198 народних депутатів з 226 необхідних, проти був один парламентарій, ще один утримався, передає Укрінформ.

Звернення підтримали звернення 136 депутатів від монобільшості, 18 від фракції "Євросолідарності", 9 від "Батьківщини", 1 від депутатськї групи "Платформа за життя і мир", 12 від "Голосу", 5 від групи "За майбутнє", 10 від групи "Довіра" і 7 позафракційних.

Ініціаторами звернення виступили 14 депутатів. 

Питання про позбавлення Потапенка звання постало після появи відповідної електронної петиції на сайті президента. Її зареєстрували 28 серпня 2026 року, а 3 вересня вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. 

  • У вересні 2025 року Потапенко казав, що від початку повномасштабної війни він більше 14 разів виїжджав з України "на законних підставах". До цього він заявляв, що в Україні "є декілька легальних способів перетинати кордон і він має один із таких". В Мінкультури заявили, що тричі просило ДПСУ дозволити Потапу виїхати за кордон у 2022 році.
  • Нещодавно в інтерв'ю російському YouTube-проєкту Потапенко заявив, що виїжджав з України від початку повномасштабного вторгнення РФ "багато разів" під приводом благодійної роботи за дозволами, які видавали Мінкультури і Міноборони, та різні компанії. Також він заявив, що уже півтора роки не був в Україні.
  • 3 вересня 2026 року петиція до президента із закликом позбавити Потапа почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Однак, в Мінкультури пояснили, що для позбавлення звання "Заслужений артист" треба рішення суду або РНБО. 
  • Президент Зеленський присвоїв Потапенку звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року. 
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