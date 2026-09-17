​У Раді не вистачило голосів, щоб позбавити Потапа звання "Заслуженого артиста"

Верховна Рада не підтримала звернення до президента щодо позбавлення репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, почесного звання "Заслужений артист України".

За відповідну ініціативу проголосувало лише 198 народних депутатів з 226 необхідних, проти був один парламентарій, ще один утримався, передає Укрінформ.

Звернення підтримали звернення 136 депутатів від монобільшості, 18 від фракції "Євросолідарності", 9 від "Батьківщини", 1 від депутатськї групи "Платформа за життя і мир", 12 від "Голосу", 5 від групи "За майбутнє", 10 від групи "Довіра" і 7 позафракційних.

Ініціаторами звернення виступили 14 депутатів.

Питання про позбавлення Потапенка звання постало після появи відповідної електронної петиції на сайті президента. Її зареєстрували 28 серпня 2026 року, а 3 вересня вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.