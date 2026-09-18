«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Україна стане почесний гостем книжкового фестивалю в Пізі

У межах української частини відбудуться розмови з українськими культурними діячами та виставка українських ілюстраторів.

CultHub
Україна стане почесний гостем книжкового фестивалю в Пізі
Афіша Pisa Book Festival 2026
Фото: pisabookfestival.com

Цьогоріч Україна стане почесним гостем 24-го Pisa Book Festival, що триватиме з 2 до 4 жовтня в Arsenali Repubblicani. Про це йдеться на сайті фестивалю.

На церемонії відкриття виступить Андрій Курков. У рамках програми також відбудуться заходи за його та участі письменниць Ярини Груші, Олени Костюкович та філологині Олени Пономаревої.

2 жовтня о 18:00 Курков розпочне серію розмов «Голоси з України» із презентацією книги «Наша щоденна війна» (La nostra guerra quotidiana) за участі професора та професорки Массімо Тріа та Франчески Ладзарін. 

Реклама

За описом, у книзі автор розповідає про життя та думки співвітчизників на тлі російської агресії, постійного стресу, спричиненого обстрілами, депортацією громадян з окупованих регіонів та підозрами в корупції в уряді.

Італійський переклад з англійської мови «Нашої щоденної війни», який здійснила Елізабетта Вентуріні, вийшов друком у видавництві «Keller Editore».

Того ж дня о 15:00 відбудуться читання української воєнної поезії «Листи з Донбасу: голоси та обличчя війни в Україні» у виконанні Пономаревої.

3 жовтня о 12:00 свою книгу «Київ. Фортеця над прірвою» представить Костюкович.

Як ідеться в описі, у творі поєднано сімейні спогади, літературні алюзії та історичні факти, аби показати Київ як простір, де кожна епоха залишає свої сліди. Вулиці, пагорби й площі стають сценою для драматичних подій – від імперських часів до новітніх воєн. Авторка пояснює, чим став для авторки Київ її дитинства після того, як Україна перетворилася на фортецю вільного світу у протистоянні варварству та дикунській агресії авторитарного сусіда-загарбника.

Італійський оригінал книги опублікувало видавництво «La nave di Teseo».

О 17:00 дебютний роман «Синій альбом» презентуватиме Ярина Груша.

«Синій альбом» пропонує історію, яка розпочинається після Чорнобильської трагедії та розповідає про дорослішання Ярини на тлі розпаду Радянського Союзу, Помаранчевої революції та Революції Гідності. В основі сюжету – дитячі спогади авторки про ці події.

Твір написаний італійською. Його опублікувало видавництво «Bompiani».

Крім цього, програму, присвячену Україні, доповнить виставка українських ілюстраторів «Yellow & Blue» (Жовтий і синій), що триватиме з 1 жовтня до 10 січня 2027 року в музеї Palazzo Blu.

Українська частина у рамках фестивалю створена під патронатом Посольства України в Італії.

Про Pisa Book Festival:

  • національний італійський фестиваль незалежного книговидання;
  • у рамках фестивалю проводять конкурс перекладених книг незалежних видавців Pisa Book Translation Awards;
  • цьогорічна центральна тема фестивалю – спорт;
  • цьогоріч фестиваль проводить Асоціація книжкового фестивалю ETS Pisa за підтримки регіону Тоскана, муніципалітету Пізи, а також за вагомого внеску Fondazione Pisa. Захід також відбувається у співпраці з Musei Nazionali di Pisa, Palazzo Blu та Пізанським університетом, за патронату ADEI і Посольства України в Італії, а також за підтримки Acque S.p.A., Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, CNA та Banca Popolare di Lajatico.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies