Україна стане почесний гостем книжкового фестивалю в Пізі

У межах української частини відбудуться розмови з українськими культурними діячами та виставка українських ілюстраторів.

Цьогоріч Україна стане почесним гостем 24-го Pisa Book Festival, що триватиме з 2 до 4 жовтня в Arsenali Repubblicani. Про це йдеться на сайті фестивалю.

На церемонії відкриття виступить Андрій Курков. У рамках програми також відбудуться заходи за його та участі письменниць Ярини Груші, Олени Костюкович та філологині Олени Пономаревої.

2 жовтня о 18:00 Курков розпочне серію розмов «Голоси з України» із презентацією книги «Наша щоденна війна» (La nostra guerra quotidiana) за участі професора та професорки Массімо Тріа та Франчески Ладзарін.

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За описом, у книзі автор розповідає про життя та думки співвітчизників на тлі російської агресії, постійного стресу, спричиненого обстрілами, депортацією громадян з окупованих регіонів та підозрами в корупції в уряді.

Італійський переклад з англійської мови «Нашої щоденної війни», який здійснила Елізабетта Вентуріні, вийшов друком у видавництві «Keller Editore».

Того ж дня о 15:00 відбудуться читання української воєнної поезії «Листи з Донбасу: голоси та обличчя війни в Україні» у виконанні Пономаревої.

3 жовтня о 12:00 свою книгу «Київ. Фортеця над прірвою» представить Костюкович.

Як ідеться в описі, у творі поєднано сімейні спогади, літературні алюзії та історичні факти, аби показати Київ як простір, де кожна епоха залишає свої сліди. Вулиці, пагорби й площі стають сценою для драматичних подій – від імперських часів до новітніх воєн. Авторка пояснює, чим став для авторки Київ її дитинства після того, як Україна перетворилася на фортецю вільного світу у протистоянні варварству та дикунській агресії авторитарного сусіда-загарбника.

Італійський оригінал книги опублікувало видавництво «La nave di Teseo».

О 17:00 дебютний роман «Синій альбом» презентуватиме Ярина Груша.

«Синій альбом» пропонує історію, яка розпочинається після Чорнобильської трагедії та розповідає про дорослішання Ярини на тлі розпаду Радянського Союзу, Помаранчевої революції та Революції Гідності. В основі сюжету – дитячі спогади авторки про ці події.

Твір написаний італійською. Його опублікувало видавництво «Bompiani».

Крім цього, програму, присвячену Україні, доповнить виставка українських ілюстраторів «Yellow & Blue» (Жовтий і синій), що триватиме з 1 жовтня до 10 січня 2027 року в музеї Palazzo Blu.

Українська частина у рамках фестивалю створена під патронатом Посольства України в Італії.

Про Pisa Book Festival:

національний італійський фестиваль незалежного книговидання;

у рамках фестивалю проводять конкурс перекладених книг незалежних видавців Pisa Book Translation Awards;