На Хортиці відкрили присвячений полеглим воїнам Парк Честі з 400 деревами

1 жовтня до Дня захисників та захисниць на острові Хортиця, за 30 кілометрів від фронту, відбулось відкриття першої черги Парку Честі – його основою став сад, де запоріжці висадили понад 400 дерев. Про це повідомили організатори.

За описом, ідея Парку Честі полягає в тому, щоб відійти від статичних гранітних пам'ятників на користь живої екосистеми. Кожне дерево носить імʼя та історію загиблого воїна та має на меті зберігати пам’ять про людину й водночас рости далі – у майбутнє, яке вона захищала.

Під час заходу фестиваль сучасного мистецтва GogolFest Pokrova провів перформанс «Коло памʼяті», який створили ветерани та родини полеглих бійців. Подія мала на меті стати простором памʼяті та життя. За задумом, під час ритуалу скорбота мала трансформуватися в дію, а пам'ять стати частиною ландшафту.

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Центром події став простір навколо водного резервуара, який має на меті символізувати джерело життя та силу, що живить наступні покоління. Навколо води звели коло з 13 стародавніх кам’яних стовпів. Кожен із них має на меті уособлювати окремий історичний етап становлення українського воїна – від доби козацтва до сучасних Сил оборони.

Простір доповнили візуально-пластичною концепцією, режисером якої став Владислав Троїцький.

Музична частина, яку створив гурт Dakh Daughters, включала 30-хвилинну програму, написану спеціально для цієї події. Акустичну глибину підсилили автентичними ритмами запорізьких тулумбасів та фінал від Театру вогню, де світло, за задумом, мало стати символом продовження боротьби.

Фото: Надано організаторами Відкриття Парку Честі на остові Хортиця

Учасники перформансу набирали воду з центру кола в спеціально виготовлені глиняні піали й поливали висаджені родиною дерева. Цей жест мав на меті започаткувати нову міську традицію – щоб надалі кожна родина отримувала власну іменну піалу, аби повертатися до парку, дбати про живий меморіал і відчувати безперервний зв’язок поколінь.

Перформативну частину координувала Тетяна Тізенберг спільно з митцями запорізької театральної платформи «Дім актора» та танцівниками бойового гопака.

«Цей парк був ініціативою містян, які самостійно почали висаджувати дерева на честь близьких, і так народилася спільна ініціатива громадської організації «Разом ЮА», ветеранів та сімей загиблих, яку підтримала міська рада. А GOGOLFEST долучився як культурний партнер, щоб перетворити цю ініціативу на масштабний ритуал пам’яті, який житиме автономно й після завершення фестивалю», – коментує програмна директорка фестивалю Анна Басова.

Нагадаємо, фестиваль GogolFest Pokrova проходить у Запоріжжі з 1 по 4 жовтня. Він має на меті дослідити три етапи українського таймкоду – минулого, теперішнього та майбутнього. 95% заходів відбудуться в укриттях, бункерах, паркінгах, підземних школах та бомбосховищах.

Про GogolFest: