Уночі росіяни атакували Дніпровський район Херсона, є поранені

У лікарні померла жертва атаки на маршрутку 19 серпня.

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Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками Дніпровський район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

У Дніпровському районі близько 04:50 внаслідок атаки російського дрона постраждало подружжя – 69-річний чоловік та його 70-річна дружина.

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Чоловік отримав множинні уламкові поранення тулуба та кінцівок. Його госпіталізували до хірургічного відділення.

Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Наразі вона проходить дообстеження.

Також унаслідок атаки російського дрона на авто постраждав 47-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Медики діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення спини.

Окрім того, до лікарні звернувся 44-річний працівник одного з комунальних підприємств, який постраждав внаслідок дронової атаки близько 03:30.

Він дістав мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять дообстеження постраждалого.

Окрім того, у лікарні померла 48-річна жінка, яка дістала важкі поранення 19 серпня у Корабельному районі внаслідок дронової атаки на маршрутне таксі.