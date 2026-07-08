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​У червні безпілотні комплекси Сил оборони виконали понад 437 тисяч бойових місій, - Сирський

Головком визначив пріоритетні завдання на найближчий період. 

​У червні безпілотні комплекси Сил оборони виконали понад 437 тисяч бойових місій, - Сирський
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, на якій підбили підсумки роботи безпілотних систем за червень, проаналізували досягнуті результати та визначили пріоритети їх подальшого розвитку.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Так, упродовж червня безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони виконали понад 437 тисяч бойових місій. Уражено більш як 200 тисяч верифікованих цілей противника. Для порівняння, у травні цей показник становив майже 180 тисяч.

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За допомогою безпілотних систем у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів.

"Сили оборони продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. У червні співвідношення уражень становило 1,6 до 1 на нашу користь, тоді як у травні — 1,5 до 1. 

Позитивна динаміка зберігається. Послідовно розвиваємо й напрямок Middle Strike. Якщо у травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами цього класу, то в червні - вже близько 3,4 тисячі.

Нарощуємо спроможності й у сегменті Deep Strike. У червні уражено 172 цілі противника в його оперативній та стратегічній глибині. Ворог уже відчуває наслідки цих ударів. Їхня інтенсивність та ефективність і надалі зростатимуть.

Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів. У червні наші НРК виконали близько 17 тисяч завдань. Для порівняння, у травні - 12,5 тисяч.

Також розглянули питання подальшого розвитку систем радіоелектронної боротьби, їх постійного вдосконалення, застосування безпілотних комплексів для захисту українського узбережжя, виконання завдань у морській операційній зоні та забезпечення безпеки морського зернового коридору.

Головком визначив пріоритетні завдання на найближчий період. 

"Продовжуємо нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike, масштабуємо їхні спроможності та пришвидшуємо підготовку необхідних фахівців. Тили противника, його військова логістика, склади, пункти управління, енергетична інфраструктура та інші важливі об’єкти й надалі перебуватимуть під постійним вогневим впливом Сил оборони України. Українські безпілотні системи утримують технологічну перевагу та ставатимуть ще розумнішими, ефективнішими й більш далекобійними. Ворог відчуватиме це щодня", - підсумував Сирський.

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