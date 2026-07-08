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Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 413 510 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

 За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 413 510 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб / persons
  • танків – 12 100 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 903 (+4) од.
  • артилерійських систем – 45 569 (+61) од.
  • РСЗВ – 1 918 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 478 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074) од.
  • крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 117 547 (+462) од.
  • спеціальна техніка – 4 398 (+4) од.

Дані уточнюються. 

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