Росія вже втратила в Україні близько 1 413 510 військових.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 413 510 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб / persons

танків – 12 100 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 903 (+4) од.

артилерійських систем – 45 569 (+61) од.

РСЗВ – 1 918 (+1) од.

засоби ППО – 1 478 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074) од.

крилаті ракети – 4 887 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 117 547 (+462) од.

спеціальна техніка – 4 398 (+4) од.

Дані уточнюються.