За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 413 510 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб / persons
- танків – 12 100 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 903 (+4) од.
- артилерійських систем – 45 569 (+61) од.
- РСЗВ – 1 918 (+1) од.
- засоби ППО – 1 478 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074) од.
- крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 117 547 (+462) од.
- спеціальна техніка – 4 398 (+4) од.
Дані уточнюються.