Засновник Vyriy Industries не підозрює “Скелю” в причетності до обшуків ДБР. Головне з брифінгу Олексія Бабенка

CEO компанії Vyriy Industries Олексій Бабенко провів брифінг після того, як ДБР провело обшуки у, з його слів, 70 локаціях по всій Україні, пов'язаних з компанією.

Бабенко заперечив версії про власну причетність до тиску на видання «Скеля» через розслідування про нього і назвав обшуки такими, що відбулись без ухвали суду — в рамках так званих невідкладних дій. Сам Бабенко, з його слів, та співробітники компанії наразі мають статус свідків.

Що вилучили

За словами Бабенка, слідчі вилучили гроші, призначені для виплати зарплат співробітникам (близько 40 млн грн в офісі), його особисті кошти (3 500 доларів), а також документи — особисті, компанії та контрагентів-ФОПів, телефони, і, зокрема, нотаріальний договір про придбання 75% видання «Бабель».

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Про саму процедуру Бабенко каже, що дізнався про неї вперше саме зараз: «Я, до речі, тільки сьогодні дізнався, що така процедура вважається нормальною, коли ви спочатку робите обшук, а потім подаєте в суд». За його словами, наступним кроком має стати легалізація вилучень через суд.

Версії, які розглядають

Спочатку в компанії розглядали версію, що за обшуками стоять інтереси, пов'язані з Романом Кравцем — власником телеграм-каналу «Джокер», який перебуває під санкціями за контрабанду і за версією Бабенка може мати непублічні інтереси у виробництві дронів в Україні.

«Була теорія, що в нього є ряд бізнесів по виробництву дронів в Україні. Це вже загальновідомо, хоч неофіційно, не доведено. Але зі стількох джерел це підтверджено, що доволі однозначно виглядає», — зазначив Бабенко.

Проте, коли з'ясувалось, що обшуки пройшли одразу у кількох десятків локаціях по всій країні, цю версію відкинули як нереалістичну для людини, що перебуває за кордоном. Наразі основна робоча гіпотеза Бабенка — що хтось намагався просунути власні, «дрібні» інтереси і не розрахував масштабу наслідків для компанії.

«Реально те, що зараз з усього, що виглядає тут, — це просто хтось трошки хотів просунути свої якісь дрібні інтереси (…) і трошки перестарався, а потім, коли виявилося, що це заважає країні існувати (…) я думаю, що все розв’яжеться мирно», — сказав він.

Суть звинувачень: завищення собівартості

За словами Бабенка, ДБР пояснило претензії як «підставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат» — тобто підозру у штучному нарощуванні собівартості дронів для виведення коштів через ФОПів.

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Бабенко цю версію заперечує, апелюючи до низької ціни продукції компанії на ринку.

Він також пояснив, чому виведення коштів через ФОПів компанії економічно не вигідне, зважаючи на систему оподаткування Дія Сіті: компанія платить 9% податку на виведений капітал плюс податок ФОПа — разом близько 14%, тоді як пряме підвищення особистої зарплати оподатковується приблизно 10%.

«Якби ми хотіли брати гроші за 100 дронів, а поставляти 50 дронів, нам для цього ФОПи не потрібні були. Об'єктивно», — додав він.

Щодо вилучених мільйонів, які, зі слів Бабенка, передбачалися на зарплати, він зазначив, що ці кошті легальні, а не для виплат «в конвертах».

«Ми виводимо гроші в готівку легально. Потім платимо ці зарплати людям. І для цього є дуже прості причини. Перша – безпекова: ми оборонна компанія і не можемо дозволити собі видати банку весь пул співробітників», – пояснив засновник компанії.

Водночас, зі слів Бабенка, ДБР не вказало по яким саме контрактам вони розглядають можливе завищення цін.

Плани по зміні локації виробництва та офісу

У зв'язку з обшуками компанія повідомила, що офіс, де відбувались обшуки (кілька тисяч квадратних метрів), буде перенесено, а внутрішні протоколи безпеки — переглянуті.

«Ми розуміємо, що скоріш за все за нами стежили заздалегідь, просто ми це не помітили. Відповідно, якщо це змогли стежити наші, то, можливо, це можуть стежити і росіяни», — пояснив він.

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Наслідки для виробництва

За оцінкою Бабенка, тільки переїзд однієї виробничої локації може коштувати компанії десятки мільйонів гривень. Куди саме переносити офіс, компанія наразі не визначилась — за словами Бабенка, орендодавці неохоче здають приміщення оборонним підприємствам.

Виробництво, за його словами, обшуки безпосередньо не зупинили — позначилося лише на деяких постачальниках, яким компанія обіцяє допомогти з пошуком нових локацій.

Про «Бабель»

Бабенко окремо заперечив причетність до інформаційного тиску на видання «Бабель» з приводу розслідування про небойові смерті в штурмовому полку «Скеля».

«Немає підстав підозрювати "Скелю" у тому, що це вона так давить (…) Можу сказати одразу, що ми ні з ким не воюємо, крім росіян», — сказав Бабенко, додавши, що остаточної відповіді на питання, хто стоїть за спробами пов'язати цю історію з обшуками, в компанії немає.

Масштаб компанії

За словами Бабенка, «Вирій» співпрацює з 212 підрозділами Збройних сил України, а за 2025 рік компанія закупила українських комплектуючих на 7,5 млрд грн — близько 8,4 млн одиниць — працюючи з 400-500 ФОПами-постачальниками компонентів.

«Кожен четвертий FPV-дрон в країні — це наш дрон. Це дуже багато», — зазначив він.

Також Бабенко пояснив, що дрони компанії Vyriy постачаються в Сили оборони різними шляхами: через платформу DOT-Chain Defenсe, програму Є-бали, прямими закупівлями, по договорах із бригадами, за кошти міжнародних партнерів та через волонтерські фонди.

«Коли укладається контракт [на постачання державі], ми подаємо всі документи [по собівартості], без чого їх просто не підпишуть», – додав засновник компанії.